Хмара хоче зберегти людей, які добре зарекомендували себе у Міноборони – Арахамія

Фракція "Слуга народу" зустрілась з президентськими кандидатами на посади глав МЗС і Міноборони – Андрієм Сибігою та Євгенієм Хмарою; проголосує за їх призначення, повідомив голова фракції Давид Арахамія.

Як написав він у Телеграмі, Сибіга – досвідчений дипломат, потужний член команди – він не потребує додаткових рекомендацій, важливо продовжувати роботу, яку він веде давно.

"Євгеній Хмара – бойовий офіцер, який неодноразово ризикував життям заради України. Добре зарекомендував себе на військовій службі і виконуючи обов’язки міністра оборони", – зазначив Арахамія.

За його словами, Хмара окреслив пріоритети роботи: продовжувати перехоплювати стратегічну ініціативу, переносити війну на територію ворога, берегти людський капітал, розвивати технології та оборонно-промисловий комплекс.

"Євгеній Хмара виступає за збереження позитивних напрацювань та людей, які добре зарекомендували себе у Міністерстві оборони. Фракція поділяє його погляди і підтримуватиме його кандидатуру в залі", – написав лідер фракції.