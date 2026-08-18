Профільний комітет Ради схвалив законопроєкт "Євросолідарності" про будівництво укриттів, стверджує Герасимов

Співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що парламентський комітет з питань екологічної політики і природокористування підтримав законопроєкт політсили №15397 щодо будівництва укриттів.

"Комітет Верховної Ради з питань екологічної політики одноголосно підтримав законопроєкт, а його внесли до порядку денного сесії", – повідомляється на сторінці політсили у Facebook.

"Ми звертаємося до всієї Верховної Ради: завтра, на пленарному засіданні одноголосно, вже в залі парламенту підтримати цей законопроєкт, а після цього об'єднатися всім разом – разом з ДСНС, разом з МВС, разом з Міністерством регіонального розвитку, разом з обласними адміністраціями для того щоб максимально ефективно доопрацювати його до другого читання і якнайскоріше зробити так, щоб укриття сьогодні в країні перестали бути проблемою, а стали реальним захистом", – сказав Герасимов.

Як повідомляється на картці відповідного законопроєкту №15397, внесеного народними депутатами франкції "Євросолідарність", він був одержаний Верховною Радою та переданий на розгляд керівництву парламента 10 липня, а 13 липня направлено на розгляд профільного комітету з питань екологічної політики та природокористування та надано для ознайомлення. Відтоді статус проходження не змінювався.

Як повідомлялося, фракція "Європейська солідарність" ще у 2023 році подала законопроєкт про укриття, що так і не був прийтятий Законопроєкт №15397 є його допрацьованим варіантом. Він передбачає гарантію безперешкодний доступ людей до захисних споруд під час воєнного стану, чіткі вимоги до готовності укриттів та їх технічного оснащення, регулярні перевірки їхнього стану, посилення відповідальності за їх утримання, сприяння розширення мережі укриттів, у тому числі модульних конструкцій.