Україна та Бельгія працюють над Drone Deal, обговорюються дати підписання – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з віцепрем'єр-міністром – міністром закордонних справ, європейських справ та співробітництва з розвитку Бельгії Максимом Прево можливі дати підписання двосторонної угоди щодо виробництва та постачання безпілотних систем "Drone Deal".

"Україна також готова ділитися своїм досвідом та експертизою і підтримувати партнерів, які з нами від початку війни: зараз наші команди працюють над текстом Drone Deal, і ми обговорили потенційні дати для підписання", – написав Зеленський в Телеграм у вівторок за підсумками розмови з бельгійським віцепрем'єром.

Він зазначив, що Бельгія значно допомогла України свого часу зі зміцненням бойової авіаціїю "Ми цінуємо готовність підтримувати і надалі. Розраховую, що зможемо реалізувати те, про що говорили, і захисту від російських ударів буде більше", – сказав президент, не уточнивши деталей.

Зеленський повідомив, що обговорив з Прево "практично всі напрями двосторонньої та багатосторонньої співпраці" і подякував за понад EUR1,1 млрд підтримки, вже виділених Бельгією України лише цього року.