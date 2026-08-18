Жупанин підтвердив свій намір скласти депутатський мандат і чекає голосування в Раді

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин підтвердив подання заяви про складання мандата народного депутата.

"Так, чекаю голосування в Раді", – сказав Жупанин в коментарі інтернет-порталу "Енергореформа", додавши, що планує зайнятися практичною діяльністю в енергетичному секторі.

Раніше про подання заяви про складання Жупаниним депутатських повноважень написав у своєму Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Жупанин народився 19 липня 1989 року у Виноградові Закарпатської області, юрист за освітою. У 2019 році був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Слуга народу" номером 110 у списку як безпартійний.

Народний депутат в інформаційному просторі відомий своїм Телеграм-каналом "Енергобудні" та одноіменним Youtube-каналом, де він висвітлює актуальні питання енергетики. Його гостем в Youtube найчастіше є директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, який зараз активно займається розбудовою розподіленої генерації.