Трамп: Переговори з Іраном не плануються

Президент США Дональд Трамп повідомив про відсутність переговорів з іранською стороною.

"Немає жодних переговорів чи розмов з Іраном, які б тривали зараз або були заплановані", – написав американський лідер у вівторок у соцмережі Truth Social.

Він знову висловив думку, що Ормузька протока відкрита для судноплавства. Крім того, за словами Трампа, маршрут повністю розміновано.

"Ормузька протока відкрита і працює. Усі міни, встановлені у воді, були прибрані або підірвані", – написав Трамп.

Він додав, що американська морська блокада щодо Ірану продовжує діяти в повному обсязі.