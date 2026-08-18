Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Трамп: Переговори з Іраном не плануються

1 хв читати
Додати як джерело
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026
Президент США Дональд Дж. Трамп виступає на прес-конференції, 09.03.2026 | Фото: Деніел Торок / Білий дім / CC BY 3.0 US

Президент США Дональд Трамп повідомив про відсутність переговорів з іранською стороною.

"Немає жодних переговорів чи розмов з Іраном, які б тривали зараз або були заплановані", – написав американський лідер у вівторок у соцмережі Truth Social.

Він знову висловив думку, що Ормузька протока відкрита для судноплавства. Крім того, за словами Трампа, маршрут повністю розміновано.

"Ормузька протока відкрита і працює. Усі міни, встановлені у воді, були прибрані або підірвані", – написав Трамп.

Він додав, що американська морська блокада щодо Ірану продовжує діяти в повному обсязі.

#іран #трамп #сша
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian. …

Читати
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо від…

Читати