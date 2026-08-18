Прем'єр-міністр Великої Британії обіцяє й надалі підтримувати Київ, попри заяви Росії щодо можливих наслідків

Лондон і надалі надаватиме Україні максимальну підтримку, заявив у вівторок прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, повідомляє The Guardian.

"Велика Британія робить те, що давно обіцяла робити: надавати підтримку Україні на 100%", – сказав прем'єр під час поїздки до Вулвергемптона, коментуючи заяви російської сторони щодо наслідків для Лондона через використання Україною британських безпілотників для ударів по Росії.

"Ми не тимчасові друзі. Ми будемо з Україною у скрутні часи, і це не зміниться", – наголосив він.

Раніше в посольстві Росії у Великій Британії зазначили, що повідомлення про застосування Києвом британських безпілотників для ударів углиб території Росії "підтверджують, що Лондон навмисно обирає ескалацію української кризи, лицемірно заявляючи про прагнення до миру".

У російській дипмісії додали: "Що глибше залучення Лондона до конфлікту, що більша його підтримка України, тим вищою буде ціна, яку він заплатить".

"Дії Лондона неминуче матимуть наслідки", – заявили в посольстві.