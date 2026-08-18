Глава МЗС Бельгії про використання заморожених росактивів на користь України: мають бути узгоджені положення про солідарність між країнами ЄС

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) роз'яснив бельгійську позицію щодо можливості використання заморожених російських активів на користь України, наголосивши на необхідності спільного розділення ризиків, на що раніше не погодилися країни ЄС.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок у Києві.

"Як відомо, питання щодо російських суверенних активів, заморожених у Euroclear, є делікатним. І я хотів би скористатися нагодою виступити перед українською пресою, щоб усунути будь-який ризик неправильного тлумачення позиції Бельгії", – зазначив він.

Прево наголосив, що з першого дня Бельгія є союзником України і "залишатиметься ним до останнього дня". Він закликав не тлумачити вагання як "відмову допомагати Україні, а тим більше як бажання надати будь-яку підтримку Росії".

"Деякі чутки вже встигли поширитися, тож краще відразу їх припинити. За допомогою численних юристів ми визначили серйозні ризики як у правовому, так і у податковому плані, що потенційно можуть спричинити системний ризик для європейських фінансових ринків", – додав міністр.

За його словами, це змусило Бельгію висловити свою незгоду з рішенням.

"… якщо, справді, усі європейські країни та інші держави наполягатимуть на проведенні конфіскації без будь-якого юридичного мандата, то обов'язково мають бути заздалегідь узгоджені положення про солідарність. Інакше, якщо через 10 чи 15 років Бельгію зобов'яжуть повернути всі кошти, вона не зможе самотужки взяти на себе відповідальність за відшкодування понад 200 мільярдів. Для нашого бюджету це пропорційно немислимо. І ця солідарність так і не втілилася в життя", – роз'яснив Прево.

Як зауважив глава МЗС, це "ймовірно, тому що багато інших столиць також усвідомлюють ці ризики і не захотіли тоді розділяти їх".

За його словами, Бельгія переконана в тому, що стратегічна підтримка України є надзвичайно важливою, і ще раз привітав рішення ЄС щодо позики в розмірі 90 мільярдів на 2026 та 2027 роки.