Порошенко в Раді закликав прийняти закон про укриття і зауважив відсутність подань на очільників МЗС на Міноборони

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді у вівторок зауважив, що країна вже місяць живе без повноцінних міністрів оборони та закордонних справ, та розкритикував тривалі відпустки депутатів.

"Нарешті через місяць після того, як частина монобільшості відпочивала на морях, Рада зібралася. Що ми бачимо в порядку денному? Чи бачимо ми зараз подання на міністра оборони? Ні. Чи бачимо ми подання на міністра закордонних справ чи на голову Служби безпеки? Чи маємо ми розкіш далі дозволити більше місяця, щоб країна в умовах війни жила без легітимних представників сектору оборони і безпеки? Бо у війни відпустки не було", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що роль і місія парламенту надзвичайно важлива, щоб захистити людей, бізнес, економіку, та озброїти армію.

Політик також нагадав, що ще у 2024 році "Євросолідарність" зареєструвала законопроєкт по укриття. "Два роки він чекає на розгляд. Я звертаюся до Голови Верховної Ради, поставте його до порядку денного. І в Києві, і в містах мають бути укриття для захисту людей. Так не можна", – додав Порошенко.

Як повідомлялося, Верховна Рада 18 серпня проводить перше пленарне засідання після 16 липня. В порядку денному на вівторок кадрові призначення на посаду міністрів оборони та закордонних справ за квотою президента України відсутні.

На вулиці Грушевського неподалік будівлі Верховної Ради у вівторок проходить акція протесту за діалог і реформи в оборонному секторі, яка зібрала близько 20 учасників. Вони, як і на попередніх заходах на площі Франка, закликають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також виступають за прозорі рішення в Міністерстві оборони та в армії.

Джерело: https://eurosolidarity.org/2026/08/18/petro-poroshenko-u-verhovnij-radi-2/