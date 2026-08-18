Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо відбудови, охорони здоров'я, підтримки ветеранів та інвестицій.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок.

"Підготовка не може чекати, і Бельгія вже надала значну екстрену енергетичну допомогу, зокрема кілька сотень електрогенераторів та мобільних опалювальних установок. І ми продовжуватимемо сприяти забезпеченню функціонування життєво важливих служб протягом наступних складних місяців", – зазначив він.

За словами Прево, під час цього візиту Бельгія зробить нові кроки для підтримки відбудови України, її стійкості та майбутнього процвітання.

"Я представлю нові бельгійські ініціативи, підкріплені додатковими кількома мільйонами євро, у сферах охорони здоров'я, підтримки ветеранів, професійної освіти та інвестицій в українські підприємства, адже економіка має продовжувати функціонувати, щоб забезпечувати робочі місця та ресурси для держави", – повідомив Прево.

Він зазначив, що відбудова "не може чекати до наступного дня після встановлення миру, а починається вже зараз".

Як підкреслив Прево, з 2022 року двостороння військова і цивільна допомога Бельгії Україні перевищила 4,4 мільярда євро, зокрема цього року лише військова допомога перевищує 1,1 мільярда євро.