Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України

1 хв читати
Додати як джерело
Глава МЗС Бельгії під час візиту до Києва анонсував нові кроки для підтримки відбудови та стійкості України
Фото: МЗС

Очільник Міністерства закордонних справ Бельгії Максим Прево (Maxime Prévot) під час візиту до Києва представить нові бельгійські ініціативи щодо відбудови, охорони здоров'я, підтримки ветеранів та інвестицій.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у вівторок.

"Підготовка не може чекати, і Бельгія вже надала значну екстрену енергетичну допомогу, зокрема кілька сотень електрогенераторів та мобільних опалювальних установок. І ми продовжуватимемо сприяти забезпеченню функціонування життєво важливих служб протягом наступних складних місяців", – зазначив він.

За словами Прево, під час цього візиту Бельгія зробить нові кроки для підтримки відбудови України, її стійкості та майбутнього процвітання.

"Я представлю нові бельгійські ініціативи, підкріплені додатковими кількома мільйонами євро, у сферах охорони здоров'я, підтримки ветеранів, професійної освіти та інвестицій в українські підприємства, адже економіка має продовжувати функціонувати, щоб забезпечувати робочі місця та ресурси для держави", – повідомив Прево.

Він зазначив, що відбудова "не може чекати до наступного дня після встановлення миру, а починається вже зараз".

Як підкреслив Прево, з 2022 року двостороння військова і цивільна допомога Бельгії Україні перевищила 4,4 мільярда євро, зокрема цього року лише військова допомога перевищує 1,1 мільярда євро.

#прево #бельгія
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має активно працювати напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти…

Читати