Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Політика

Сибіга: настав час повернути тему заморожених активів, обговорювання чітких юридичних механізмів

2 хв читати
Додати як джерело
Сибіга: настав час повернути тему заморожених активів, обговорювання чітких юридичних механізмів
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів, як можна їх використати Україні.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з бельгійським колегою Максимом Прево в Києві у вівторок.

"Ми вважаємо, що зараз настав час активно повернути тему заморожених активів, для обговорення чітких юридичних механізмів, як можна їх використати Україні", – заявив очільник відомства.

Сибіга назвав це справедливим, адже за оцінками Світового банку станом на сьогодні шкода, нанесена Росією, українській інфраструктурі становить понад 600 мільярдів доларів.

"Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну: віддає життя своїх воїнів", – наголосив він.

Сибіга зазначив , що Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку.

Водночас він висловив подяку бельгійській стороні, яка є одним з лідерів такої підтримки.

"І, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити – за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення", – підкреслив Сибіга.

Він окремо наголосив, що "це має бути колективне рішення і колективна відповідальність".

#заморожені_активи #сибіга
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Зеленський закликав дипломатів готуватися до виборів у країнах-партнерах та протидіяти російському впливу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська дипломатія має активно працювати напередодні виборів у країнах-партнерах, щоб протидіяти…

Читати