Сибіга: настав час повернути тему заморожених активів, обговорювання чітких юридичних механізмів

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зараз настав час активно повернутися до обговорення теми заморожених активів, як можна їх використати Україні.

Як передає кореспондент "Інтерфакс-Україна", про це він сказав на пресконференції з бельгійським колегою Максимом Прево в Києві у вівторок.

"Ми вважаємо, що зараз настав час активно повернути тему заморожених активів, для обговорення чітких юридичних механізмів, як можна їх використати Україні", – заявив очільник відомства.

Сибіга назвав це справедливим, адже за оцінками Світового банку станом на сьогодні шкода, нанесена Росією, українській інфраструктурі становить понад 600 мільярдів доларів.

"Це складно одній державі подолати, і тим більше ця війна не про Україну. Україна зараз тримає край, захищає свободу всієї Європи і платить при цьому найвищу ціну: віддає життя своїх воїнів", – наголосив він.

Сибіга зазначив , що Україні необхідно для макрофінансової стабільності мати таку підтримку.

Водночас він висловив подяку бельгійській стороні, яка є одним з лідерів такої підтримки.

"І, власне, заморожені активи – це є один з тих фундаментальних треків, який може суттєво нас посилити – за рахунок прямого використання російських коштів. Тому ми, як Україна, будемо це активно обговорювати в європейських столицях і не лише європейських столицях. І дуже сподіваємося вийти на чіткі конкретні рішення", – підкреслив Сибіга.

Він окремо наголосив, що "це має бути колективне рішення і колективна відповідальність".