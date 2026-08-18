Мін'юст у проєкті програми уряду: цифрова трансформація, покращення доступу до правосуддя, а також захист інтересів держави і євроінтеграція

Цифровізація ключових етапів виконавчого провадження (2026 рік) та цифровізація сфери нотаріату (2027р.) внесено як одні з основних завдань уряду у контексті цифрової трансформації юстиції, закладеної у програмі уряду України, що представлена парламентарям для схвалення. Проєкт програми розміщено на сайті парламенту у понеділок, 17 серпня.

Програмно ціллю Міністерства юстиції зазначено забезпечення трансформації юстиції як сучасної, цифровізованої та інтегрованої в європейський правовий простір екосистеми верховенства права, яка надає громадянам зручний доступ до захисту своїх прав, якісні публічні послуги та зміцнення правопорядку.

Першою операційною ціллю заявлено продовження цифрової трансформації сфери юстиції та збереження документальної спадщини України.

Так, серед інших завдань Мін’юсту з цифровізації, реалізація яких запланована на 2026-27рр, також зазначено введення повноцінного та зручного для бізнесу функціонування електронної послуги подання і оновлення інформації про бенефіціарів (2026 рік); забезпечення громадян України, які вимушено перебувають за кордоном, документами про державну реєстрацію актів цивільного стану українського зразка (2026-2027 роки); посилення захисту від кіберзагроз (2026 рік) та надійне збереження архівних документів, розвиток та наповнення онлайн-платформи "Міжархівний пошуковий портал" цифровими копіями документів Національного архівного фонду України, а також організацію збереження документальних свідчень про події Війни за Незалежність України шляхом розвитку і наповнення хабу "Архів війни за Незалежність" та внесення таких свідчень до Національного архівного фонду України (2026-2027 роки).

Крім того, Мін’юст планує забезпечити швидкий доступ до інформації страхового фонду документації України, надійне зберігання документів страхового фонду документації України на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення, внесення наборів реєстрових даних до Державного реєстру документів страхового фонду документації України (2026-2027 роки).

Міністерство також візьме на себе зобов’язання поетапно оцифрувати актові записи цивільного стану громадян на прифронтових територіях (2026-2027).

Маркерами, що засвідчать виконання завдань, Міністерство юстиції оголосило – удосконалення автоматизованої системи виконавчого провадження (2026 рік); впровадження послуги з внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про акти цивільного стану щодо громадян України, що відбулися за кордоном (2027 рік; розширення онлайн-доступ користувачів до документів Національного архівного фонду України та забезпечено онлайн-доступ до інформації про збережені документальні свідчення щодо подій війни за Незалежність України; збереження актових записів про народження, шлюб чи його розірвання, смерть, а також зміну імені громадян та інших юридичних фактів цивільного стану на прифронтових територіях (2027 рік)

Операційною ціллю два Міністерства юстиції заявлено "покращення доступу до правосуддя, зокрема для осіб, які перебувають у вразливому становищі". Її реалізацію Міністерство вбачає як виконання двох основних завдань – запровадження нових та вдосконалення існуючих механізмів доступу до правничої допомоги та правосуддя для осіб, які перебувають у вразливому становищі та розширення сервісів надання безоплатної правничої допомоги (2026-2027 роки). Серед маркерів виконання завдання Міністерство юстиції вказує впровадження постійного механізму залучення психологів до кримінальних проваджень за участю малолітніх; сервісів безоплатної правничої допомоги для ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей (2027 рік).

Операційною ціллю три визначено розвиток безпечної та орієнтованої на ресоціалізацію пенітенціарної системи, що зменшує повторну злочинність. Окремим пунктом у її реалізаціїї виділено роботу (супроводження та підтримку) суб’єктів пробації з числа ветеранів війни.

Операційна ціль чотири – продовження виконання євроінтеграційних завдань, передбачених кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС". В цьому контексті міністерство поставило перед собою завдання розробити механізм виконання та моніторингу проміжних ключових показників за розділами 23 "Судова влада та основоположні права" та 24 "Юстиція, свобода та безпека" кластера 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (2026 рік) а також забезпечити координацію виконання Дорожніх карт з питань верховенства права та з питань функціонування демократичних інституцій (2026-2027 роки)

Операційною ціллю п’ять визначено захист інтересів держави на національному та міжнародному рівнях. Реалізацію цієї цілі Мін’юст вбачає у виконанні зокрема таких завдань: ефективний захист прав та інтересів України під час врегулювання спорів і розгляду справ у закордонних юрисдикційних органах (міжнародних комерційних арбітражах, інвестиційних арбітражах та іноземних судах) (2026-2027 роки) та стягнення активів осіб, щодо яких запроваджено спеціальні обмежувальні заходи (санкції), шляхом подання позовних заяв до Вищого антикорупційного суду з метою наповнення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (2026-2027 роки).