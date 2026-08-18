Програма дій уряду передбачає прийняття оновленого закону "Про соціальне житло" у 2026 р.

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає прийняття в новій редакції закону "Про соціальне житло" вже у 2026 році.

Згідно з проєктом програми, на новостворене міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб покладено завдання з удосконалення правового регулювання управління житловим фондом та запровадження цифрової системи його обліку, а також зі спрощення розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад (на 2026 рік).

На наступний рік міністерству доручено забезпечити супроводження виділення коштів у необхідному обсязі та безперервність надання компенсацій за знищене житло та для відновлення пошкодженого житла.

Програмою також передбачається вирішення проблемних питань щодо компенсацій, зокрема, шляхом супроводження у парламенті відповідного законопроєкту №11444 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних з компенсацією за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та веденням Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" та змін до нього.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.