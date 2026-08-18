Програма дій уряду передбачає запуск Реєстру житла для ВПО у 2027 році – проєкт

Програма діяльності Кабінету міністрів України передбачає у 2027 році запуск Реєстру житла для внутрішньо переміщених осіб та пошук довгострокових рішень із забезпечення ВПО житлом та їх інтеграції у територіальних громадах.

"Створити системну модель переходу від тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб до сталих житлових рішень і запустити інформаційно-аналітичну систему об’єктів нерухомого майна (Реєстр житла для внутрішньо переміщених осіб)", – заплановано на 2027 рік у проєкті програми.

Відповідне завдання покладено на новостворене міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

На поточний рік передбачається забезпечення координації з Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України і затвердження плану роботи щодо питань ВПО і запровадження спільних комунікаційних інструментів для інформування ВПО щодо послуг і пільг, передбачених законодавством у форматі "єдиного вікна".

Крім того, на 2026 рік передбачено також удосконалення системи горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів із урахуванням особливих потреб територіальних громад, що приймають внутрішньо переміщених осіб, та підтримки прифронтових територій.

Серед завдань для міністерства на наступний рік: формування цілісної нормативно-правової бази щодо тимчасово окупованих територій України, запуск повноцінного єдиного маршруту супроводу та інтеграції ВПО у територіальних громадах, а також продовження керованої та підготовленої евакуації осіб, підтримка звільнених із полону та які були депортовані та/або примусово переміщені внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як повідомлялося, 17 серпня Кабінет міністрів України затвердив Програму діяльності уряду. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що парламент розгляне Програму найближчим часом відповідно до встановленої процедури.