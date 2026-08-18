США закликають Польщу передати Києву ракети для Patriot, але жодних рішень не прийнято – Томчик

Польща ще не прийняла рішення щодо передачі Україні ракет PAC-3 для системи Patriot, заявив заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик.

"Жодних рішень з цього приводу не прийнято", – сказав Томчик в ефірі Польського радіо 24. Він нагадав, що Польща досі підтримала Київ кількома такими ракетами "із сотень, що у нас є".

Заступник міністра запевнив, що Польща в безпеці. "Польські запаси повні, безпечні та поповнюються", – додав Томчик.

"Головна потреба України сьогодні – це захист від балістичних ракет. Такі міста, як Київ і Львів, щодня зазнають атак з боку Росії. Очевидно, що Україна просить своїх західних партнерів про передачу або можливість придбання ракет для систем Patriot", – сказав Томчик. Він наголосив, що Польща отримує більшість дзвінків від Сполучених Штатів.

"Саме Верховний головнокомандувач Збройних сил США в Європі генерал Гринкевич, а також адміністрація США дуже часто передають ці заклики до польського уряду передати ракети для систем Patriot, коли це можливо", – визнав Томчик.

Він підкреслив, що будь-яке рішення про передачу ракет має бути прийняте на найвищому рівні. "Спочатку міністр національної оборони подає рекомендації, а потім Рада міністрів приймає рішення", – описав Томчик процедуру.

На запитання про можливість запуску виробництва ракет Patriot у Польщі Томчик відповів: "Це план". "Ми зараз у дуже сприятливому моменті з точки зору наших відносин з американцями", – сказав він. Томчик зазначив, що контракт на будівництво сервісного центру ракет Patriot вже підписано. Він заявив, що це проміжний крок, перш ніж виробництво стане можливим.

Томчик зауважив, що президент США Дональд Трамп після своєї початкової заяви про виробництво в Україні "або відмовився від цього, або поставив під великий знак питання". "Давайте будемо відвертими, в Україні під час війни виробництво такого типу систем практично неможливе", – сказав Томчик. "Я думаю, що тут є велика можливість і для Польщі", – додав він.