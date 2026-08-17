"Євросолідарність" пропонує запровадити мораторій на перевірки бізнесу та страхування воєнних ризиків

Партія "Європейська солідарність" пропонує запровадити пакет економічної стійкості для підтримку українського бізнесу в складний період, який би включав страхування воєнних ризиків, доступне фінансування відновлення після російських атак, мораторій на силовий тиск і перевірки, захист логістичних вузлів і критичних складів, програми підтримки експорту, передбачувані правила для підприємців, повідомив лідер політсили, народний депутат України Петро Порошенко.

"Експорт зупинено, що суттєво поглиблює кризу. ​Частина українського бізнесу сьогодні вже точно не говорить про розвиток. Люди говорять про те, як банально вижити і не збанкрутувати. ​Після російських ударів по складах і торговельній інфраструктурі в окремих містах на жать виникають перебої з постачанням. І це вже точно не лише економічне питання. ​Бо склад із продуктами – це сьогодні такий самий елемент стійкості держави, як електростанція… Під час війни бізнесу від держави потрібні не перевіряльники, не додаткові перевірки на сплату податків. Йому потрібен захист: – страхування від воєнних ризиків, доступ ​до фінансування, захист ​державою критичної логістики, мораторій ​на безглузді перевірки і силовий тиск силовиків, підтримка ​експорту, механізми швидкого відновлення підприємств після російських атак", – сказав Порошенко у відеозверненні в понеділок.

За його словами, "це і є економіка воєнного часу – не економіка, в якій держава командує бізнесом, а економіка, в якій держава прибирає руки з горла тих, хто наповнює бюджет і фінансує армію".

Лідер "Євросолідарності" також повідомив, що план економічної стійкості входить в план дій, який буде внесений до Верховної Ради. План також передбачає програми захисту життя громадян, бюджетний пріорітет фінансування армії та оборони, розвиток військових технологій, карту енергетичної стійкості країни, європейську інтеграцію та запроваждення відповідальності уряду.

"Європейська солідарність" готова підтримувати кожне рішення, яке дає більше зброї армії, більше можливостей українському виробнику, більше захисту бізнесу, більше незалежності правосуддю і швидше веде Україну до Євросоюзу. Ми ​точно не будемо давати голоси за корупцію, нові шлагбауми для підприємців, чиновницьку сваволю чи чергові бюджетні атракціони популізму. Країна, яка воює за виживання, не може собі дозволити неефективну державу", – сказав Порошенко.