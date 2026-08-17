Каллас планує восени запропонувати масштабний пакет санкцій проти РФ

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила про намір представити восени пропозиції щодо наймасштабнішого пакета санкцій проти РФ від початку російської війни проти України.

"Восени я запропоную наймасштабніший пакет санкцій з початку війни", – заявила вона в інтерв’ю газеті Die Welt.

Липень, за її словами, "став найбільш смертоносним місяцем для українських цивільних з початку вторгнення Путіна". "Московська армія не перемагає на полі бою і тому все частіше спрямовує ракети проти українських цивільних та інфраструктури. Це систематичний терор. Росія хоче зробити українські міста непридатними для проживання. А в Чорному морі Росія атакує кораблі, завантажені зерном, ставлячи під загрозу глобальне постачання продовольства. Ми не повинні дозволити Путіну досягти успіху", – зазначила Каллас.

Вона підкреслила, що Росія вже заплатила високу ціну за санкції ЄС; вони вже коштували російській військовій машині понад трильйон євро. "Цієї осені я представлю наймасштабніший список санкцій з початку війни. Якщо його буде прийнято, кількість російських осіб, компаній та організацій, на яких поширюються санкції, негайно зросте на третину. Тиск має бути посилений, доки Росія не завершить війну", – сказала глава дипломатії ЄС.

Ухвалення законодавства про санкції проти Росії, ініційованого в Сенаті Гремом (покійний сенатора-республіканець США Ліндсі Грем), за словами Каллас "дає надію на те, що Європа та Сполучені Штати зблизиться з цим питанням".