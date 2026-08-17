В НАТО відреагували на секретні бази РФ: ми уважно стежимо за військовою діяльністю РФ

В НАТО заявляють, що уважно стежать за військовою діяльністю Росії, в тому числі, які стосується можливостей далекобійних ударів та використання безпілотників, спроможних завдавати ударів по території країн-членів альянсу.

Так в штаб-квартирі НАТО у понеділок в Брюсселі прокоментували агентству "Інтерфакс-Україна" розповсюджену The Telegraph інформацію про те, що Росія розмістила секретні бази, здатні запускати потужні безпілотники глибоко вглиб території НАТО, а деякі з них вже використовуються для завдавання ударів по Україні.

"НАТО уважно стежить за військовою діяльністю Росії, включаючи її можливості далекобійних ударів та використання безпілотників. Альянс має плани, інструменти, повноваження та сили, необхідні для стримування агресії та захисту від будь-якої загрози. Ми зміцнюємо наші передові оборонні споруди та регулярно тренуємо нашу здатність нарощувати наші передові сухопутні сили у східній частині Альянсу. Ми також зміцнюємо нашу позицію, додаючи більше гнучкості та прискорюючи інновації", – сказав посадовець НАТО.

Він зазначив, що безпілотники є постійною складовою сучасної війни. "На саміті в Анкарі 2026 року союзники оголосили про ініціативу НАТО Drone Edge. Завдяки їй союзники інвестують близько $40 млрд у можливості боротьби з безпілотниками протягом наступних п’яти років і до кінця 2027 року навчать у п’ять разів більше операторів безпілотників у своїх збройних силах", – деталізував співрозмовник агентства.

Посадовець НАТО запевнив, що союзники продовжують "зміцнювати стійкість та вдосконалювати інструменти, що є в нашому розпорядженні, гарантуючи, що Альянс залишатиметься готовим стримувати (противника) та захищати кожного союзника".