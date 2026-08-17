Зеленський анонсував кадрові рішення для посилення захисту міст і прифронтової логістики

Президент України Володимир Зеленський після наради щодо ситуації на фронті заявив про підготовку кадрових рішень для посилення захисту міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів.

"Міністр оборони доповів про захист наших міст, громад і прифронтової логістики від російських дронів. Потрібно додати ресурсів для цього. Разом із головнокомандувачем ЗСУ визначили, які додаткові організаційні кроки можуть посилити наш захист саме на цих найбільш інтенсивних напрямках. Визначив готувати кадрові рішення, які запропонував головнокомандувач", – написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, під час наради учасники окремо обговорили ситуацію на фронті, зокрема в Костянтинівці, на слов’янському та покровському напрямках. "Маємо оновлені дані щодо задач російської армії у відповідних районах і готуємо нашу протидію", – зазначив президент.

Зеленський подякував українським підрозділам, які захищають позиції та застосовують дрони необхідних типів.

Крім того, під час наради обговорили стан виконання далекобійних операцій за першу половину серпня. За словами президента, підтверджено пріоритети таких операцій на найближчі тижні та вересень.

"Підтверджені російські збитки доводять вірність напряму нашого далекобійного курсу", – заявив Зеленський.