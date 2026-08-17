Російські еліти та економісти відмовляють Путіна від відкритої мобілізації – ЦПД

Низка економістів в РФ і окремі політичні еліти продовжують радити Володимиру Путіну не оголошувати мобілізацію, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"Також про непідтримку таких дій говорить закрита соціологія, яку щотижня роблять в адміністрації путіна по регіонам. Замість цієї ідеї розглядається можливість приховано примусових дій для збільшення відсотка підписаних контрактів", – написав Коваленко в телеграм-каналі.

Він пояснив, що Путін хоче мобілізації, але це розірве існуючий суспільний договір між владою та росіянами, що війна далеко і воюють ті, хто хоче грошей.

"Простіше кажучи – життя в обмін на гроші. Мобілізація – це руйнація таких домовленостей", – зазначив він.

Разом з тим, додав Коваленко, припиняти війну до 2028 року мінімум Путін не бажає і закладає плани війни на весь 2027 рік.

"Ці прагнення теж не всі підтримують, і досі залишається коридор можливостей впливати на москву. Інструменти такого впливу є – наші удари по економіці, підтримка ЄС і це все помножено на волю США та Китаю. Коридор доволі вузький, але не є безнадійним", – зазначив керівник ЦПД.

Для України, наголосив він, найважливіше наразі зберігати єдність всередині.

"Росіяни вкладатимуть великі ресурси не тільки у фронт, але й в інформаційне та політичне поле. Вони будуть підтримувати окремі потенційні політичні проекти в Україні, заводячи сюди гроші, шукаючи лідерів. Цей трек нікуди не дівся", – резюмував він.