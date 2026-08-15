Київ очікує від ЄС унормування нових правил отримання тимчасового захисту

Київ очікує від Європейського Союзу якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил отримання тимчасового захисту для громадян України, оскільки в окремих державах-членах під час оформлення такого статусу у заявників, зокрема жінок, запитують військово-облікові документи, зокрема відомості з застосунку "Резерв+", повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

"МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з Резерв+", – повідомила пресслужба МЗС журналістам.

Там зазначили, що така ситуація пов'язана із запровадженням ЄС нових правил отримання тимчасового захисту (рішення Ради ЄС 2026/1912 від 30.07.2026).

"Оскільки Європейський Союз поки не надав державам-членам централізованих роз'яснень щодо практичного виконання згаданого Рішення, окремі національні органи можуть виконувати нові правила виходячи з власних інструкцій. Саме з цим пов'язані згадані ситуації, які мають тимчасовий характер – до надання ЄС державам-членам єдиних роз'яснень щодо запровадження нових правил", – йдеться у коментарі.

Там також наголосили, що відомі МЗС випадки не є масовими та стосуються, здебільшого, тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України: наприклад показати у паспорті громадянина для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України.

"За наявності підтвердження законності виїзду необхідності надавати відомості з Резерв+ не має виникати. Водночас, за тимчасової відсутності уніфікованого підходу, такі випадки в окремих країнах можуть мати місце", – зазначили в пресслужбі.

"Українська сторона очікує від ЄС якнайшвидшого унормування практики застосування нових правил, з урахуванням наших звернень", – йдеться у коментарі.