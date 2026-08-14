Раді пропонують ухвалити за основу законопроєкт щодо удосконалення механізму компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно

Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо удосконалення механізму компенсацій за зруйноване та пошкоджене майно, повідомила пресслужба апарату законодавчого органу.

Законопроєкт №11444 про внесення змін до законів щодо удосконалення правового регулювання питань, пов’язаних із компенсацією за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, пропонує спростити процедуру отримання відшкодування, усунути бюрократичні перепони, знизити фінансове навантаження на постраждалих громадян та забезпечити прозорість розподілу державної допомоги.

Документ, зокрема, передбачає звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло за державними сертифікатами, захист цільових коштів від арештів, виплати за майно на непридатних для проживання територіях та оптимізацію роботи Реєстру пошкодженого майна.