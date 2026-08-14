Міжнародний реєстр збитків відкрив нові категорії для компенсації за гуманітарні витрати та розмінування – Мінсоцполітики

Міжнародний реєстр збитків для України (RD4U) розширює свою роботу, відтепер держава Україна, а також місцеві та регіональні громади, можуть подавати заяви на компенсацію витрат у двох нових категоріях, які стосуються витрат, які держава вже зробила для підтримки людей та безпеки територій.

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, категорія B4 (гуманітарні витрати) охоплює кошти, виділені з бюджету на допомогу українцям.

"Це витрати на евакуацію людей, облаштування тимчасового житла, екстрену медичну допомогу та програму реабілітації. Сюди також входять виплати за програмою "єВідновлення" за пошкоджене чи зруйноване житло", – йдеться у повідомленні міністерства.

Категорія B5 (розмінування) також охоплює витрати на очищення українських земель від мін та боєприпасів, залучення спеціалістів, знищення вибухівки та навчання громадян мінній безпеці.

"Важливо! Заяви в цих двох категоріях подаються щодо тих витрат, які вже були профінансовані з державного або місцевих бюджетів. Це важливий крок для відновлення справедливості та притягнення країни-агресора до фінансової відповідальності", – додали у відомстві.

Наразі загалом для громадян уже працюють 21 категорія заяв у Реєстрі. Зокрема, українці можуть подавати заяви про: втрату чи пошкодження житла; вимушене переміщення (внутрішнє або за кордон); шкоду здоров’ю, позбавлення свободи чи втрату близьких.

Зазначається, що на сьогодні до Реєстру вже надійшло понад 180 тис. заяв від українців, і цей процес триває.