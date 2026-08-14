Уряд спростив підготовку проєктів ППП вартістю до EUR5,5 млн та уніфікував вимоги до публічних інвестицій

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яким встановив чіткі правила підготовки проєктів публічно-приватного партнерства (ППП) та інтегрував їх у загальну систему управління публічними інвестиціями, повідомило Міністерство економіки та довкілля України у п’ятницю.

Згідно із повідомленням на сайті відомства, ухвалений документ запроваджує спрощений підхід до підготовки для проєктів ППП вартістю до EUR5,5 млн, а також визначає єдині принципи планування, оцінки, пріоритизації та відбору для ППП, концесій і публічних інвестицій.

"Сьогоднішнє рішення уряду створює практичний механізм, який дає поштовх для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні. Зокрема, встановлюються чіткі правила підготовки проєктів ППП, спрощується підготовка проєктів ППП і визначаються єдині підходи для ППП та публічних інвестицій. Це означає зрозумілі правила гри для інвесторів і більше якісних проєктів для відновлення України", – наводяться у публікації слова заступниці міністра економіки та довкілля Анни Артеменко.

Окрім цього, урядова постанова вносить зміни до постанови №527 від 28 лютого 2025 року "Деякі питання управління публічними інвестиціями". Оновлення передбачають удосконалення вимог до попереднього та інвестиційного техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), проведення обов’язкової оцінки доцільності залучення приватного партнера під час підготовки державних проєктів, а також формування єдиних проєктних портфелів державного, регіонального та місцевого рівнів.

Документом також розширено повноваження місцевих органів влади у 2026 році: за рішенням місцевих інвестиційних рад до єдиних портфелів дозволено включати проєкти з підтвердженим фінансуванням, а місцеві держадміністрації та органи місцевого самоврядування отримали право самостійно визначати напрями інвестування для реагування на потреби громад, зокрема під час підготовки до осінньо-зимового періоду.

Постанова також впроваджує механізми коригування та повторної оцінки проєктів протягом їхнього життєвого циклу та встановлює обмеження на оприлюднення чутливої інформації щодо об’єктів критичної інфраструктури, кібербезпеки та нацбезпеки.