Уряд призначив двох директорів департаментів Міністерства охорони здоров'я заступниками міністра

Кабінет міністрів призначив двох директорів департаментів Міністерства охорони здоров’я заступниками міністра.

Як повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, директора фінансово-економічного департаменту МОЗ Геннадія Нерсесяна призначено заступником міністра, директора департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василя Стрілку – заступником міністра з питань європейської інтеграції.

Як повідомлялося, заступниця міністра охорони здоров’я Марина Слободніченко звільнилася з посади, пояснивши це незгодою з міністром Віктором Ляшком у поглядах на розвиток євроінтеграційних реформ.