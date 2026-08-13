МЗС України застерігає спостерігачів від СНД на виборах до Держдуми РФ від відвідування ТОТ

Міністерство закордонних справ України закликало членів місії спостерігачів від СНД на виборах до Державної думи РФ не відвідувати тимчасово окуповані території України (ТОТ).

"У зв'язку із початком роботи місії спостерігачів від Співдружності Незалежних Держав для моніторингу майбутніх виборів до Державної думи Російської Федерації Міністерство закордонних справ України застерігає членів місії від відвідування тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та участі у спостереженні за незаконно організованим там голосуванням", – йдеться в коментарі відомства щодо початку роботи місії, розповсюдженому в четвер.

В МЗС наголосили, що поширення РФ виборчого процесу на тимчасово окуповані території України "є черговим грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України та норм міжнародного права".

"Організація Росією будь-якого голосування на суверенній території України є незаконною, а результати такого голосування – нікчемними та такими, що не створюють жодних правових наслідків. Присутність іноземних спостерігачів не змінює незаконного характеру такого голосування та не може бути підставою для визнання його результатів. Натомість Російська Федерація намагається використати міжнародну присутність на тимчасово окупованих територіях України для визнання результатів незаконно організованого виборчого процесу, окупації та спроби анексії українських територій", – йдеться в коментарі.

Україна закликає держави-учасниці СНД неухильно дотримуватися норм міжнародного права, поважати суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, утриматися від будь-яких дій, які РФ може використати для легітимізації окупації, та не визнавати жодних результатів незаконного голосування на тимчасово окупованих територіях України.