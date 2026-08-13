Албанія продовжуватиме підтримку України навіть через розбіжності стосовно статусу Косова – прем'єр-міністр

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського щодо невизнання незалежності Косово, наголосивши, що Албанія продовжуватиме підтримку української боротьби проти російської агресії.

"Як прикро втрачати з поля зору просту істину: свобода не працює за принципом "кешбеку". Протистояння агресивній війні та відстоювання справедливого миру – це не квиток, який можна порвати, коли жертва варварської агресії вас розчаровує. Це не обмін послугами, а те, ким ви є і за що ви виступаєте в цьому хаотичному світі. І, на щастя, Албанія – це не дріб'язкова людина, яка підраховує, хто кому винен, а "Європа Балкан", яка вказує шлях завдяки своїй вірі у свободу, демократію та мир, а також завдяки силі власного прикладу", – написав Рама в соцмережі Х.

Він наголосив, що Україна може помилятися щодо Косово, але її право на свободу залишається незаперечним, і боротьба за це право означає боротьбу за Європу.

"Ці істини цілком можуть співіснувати в одному реченні. Албанія достатньо зріла, щоб нести обидві, і нестиме їх обидві. Тож так: свободу Україні. Сьогодні, завтра і завжди", – резюмував він.