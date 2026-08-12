Терехов виступає за збільшення "мінімалки" до 10 тис. грн і чотирикратне зниження ПДВ на базові продукти

Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов вважає необхідним збільшення мінімальної зарплати з одночасним суттєвим зниженням ПДВ на базові продукти, аби запобігти подальшому зубожінню людей в Україні.

"Держава повинна діяти вже зараз. Мінімальну зарплату необхідно підвищити щонайменше до 10 тисяч гривень, а мінімальну пенсію до 6 тисяч. Щоб це підвищення не з'їли ціни, ПДВ на базові продукти потрібно знизити з 20% до 5% і простежити, щоб різниця з'явилася на цінниках, а не залишилася у прибутках торговельних мереж. Так само необхідно розширити державне відшкодування вартості життєво необхідних ліків", – написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Він зазначив, що суттєве зростання частки українців, які живуть за межею бідності протягом 4 років (з 2021 по 2025), пов'язане з війною.

"За оцінкою Світового банку, у 2025 році за межею бідності жили 41,6% українців. У 2021 році таких було 20%. За чотири роки бідність зросла більш ніж удвічі. Головна причина очевидна: війна. Ворог знищує енергетику, підприємства, склади та житло. Кожен такий удар згодом з'являється у наших чеках: дорожчими продуктами, пальним, ліками та комунальними послугами. Люди втрачають роботу, заощадження, майно. Іноді все одразу", – написав Терехов.

Він також наголосиа, що спостерігається збільшення розриву між бідними і забезпеченими.

"Але війна б'є по людях нерівномірно. Ті, хто має заощадження, ще можуть втриматися. Тим, хто жив від зарплати до зарплати, вистачить однієї хвороби чи втрати роботи, щоб опинитися за межею бідності. Розрив між людьми збільшується, а найбідніші стають ще біднішими", – написав Терехов.

Він також наголосив, що запропоновані ним заходи не мають супроводжуватися введенням нових податків або збільшенням існуючих.

"Жодних нових податків для людей. ПДВ для ФОПів або збільшення ПДВ на товари та послуги лише забере в громадян те, що держава намагається їм додати. У боротьбі з бідністю це не ліки – це отрута", – написав Терехов.

Разом з тим він не вказав, за рахунок яких джерел пропонує збільшити мінімальну зарплату, знизити ПДВ на базові продукти та розширити державне відшкодування вартості ліків.