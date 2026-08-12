Керівництво РФ погрожує захопленням іноземних суден у відповідь на боротьбу з його "тіньовим флотом"

РФ має намір захоплювати іноземні судна, зокрема в Тихому океані, у відповідь на боротьбу з кораблями її "тіньового флоту", заявив Володимир Путін під час візиту до Південно-Сахалінська, де взяв участь у навчаннях Тихоокеанського флоту.

"Ми бачимо, що влада деяких країн, порушуючи міжнародне морське право, намагається обмежити рух суден наших економічних операторів мирного призначення. А нещодавно додумалися до можливості захоплення наших суден і продажу награбованого в нас майна… Якщо це почне втілюватися на практиці, ми будемо змушені відповісти дзеркально. І не обов’язково в тих акваторіях, де плануються напади на наші кораблі та судна. А там, де ми самі вважатимемо це за потрібне й доцільне. В будь-якому місці. Зокрема й у зоні відповідальності Тихоокеанського флоту", – сказав Путін.

Він заявив, що вже дав відповідне доручення Міністерству оборони РФ і розкритикував рішення Євросоюзу та низки країн щодо обмеження руху суден російських операторів.

Головнокомандувач Тихоокеанського флоту держави-агресора Віктор Лііна, у свою чергу, заявив, що за останні місяці поблизу контрольованих РФ Курильських островів пройшло 1001 судно, з них 379 – під прапорами держав, недружніх до РФ.

Як повідомлялося, ЄС у липні ухвалив 21-й пакет санкцій проти РФ, яким, зокрема, запровадив санкції щодо нафтотрейдерів та суб’єктів, що сприяють діяльності т. зв. "тіньового флоту" РФ, та нафтотрейдерів.

На початку серпня Сенат США більшістю голосів підтримав масштабний законопроект про санкції проти РФ, розроблений на основі ініціатив покійного сенатора Ліндсі Грема, який також покликаний посилити економічний тиск на РФ і передбачає мита розміром до 100% на товари з країн, що залишаються найбільшими покупцями російської нафти й газу або сприяють обходу санкцій.

Збройні сили в цей час продовжили удари по суднах "тіньового флоту" в РФ в акваторії Чорного та Азовського морів.