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Україна запитала в НАТО міжнародну допомогу для підвищення потенціалу розмінування

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Україна запитала в НАТО міжнародну допомогу для підвищення потенціалу розмінування

НАТО опублікувало запит України до Євроатлантичного центру координації реагування на стихійні лиха (EADRCC) про міжнародну допомогу для усунення наслідків воєнних дій, що зачепили цивільне населення, зокрема про допомогу в гуманітарному розмінуванні.

У документі зазначено, що "територія України значною мірою забруднена вибуховими речовинами, що становить серйозну загрозу для цивільного населення й критичної інфраструктури".

Українська влада наголошує на важливості "негайного реагування та реалізації комплексних гуманітарних заходів з розмінування". "Розмінування та гуманітарне розмінування території України є одним зі стратегічних пріоритетів українського уряду", – йдеться в запиті.

Документ містить перелік, у якому вказано предмети оснащення, які використовують сапери, як-от костюми для знешкодження вибухових пристроїв, тактичні балістичні окуляри й навушники, магнітометри, вибухові машини, портативні ендоскопи та інше обладнання. Загалом у списку – 19 позицій.

Як випливає із запиту, це обладнання використовуватимуть територіальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України в різних регіонах країни, особливо там, де відбувалися найінтенсивніші бойові дії.

#допомога #нато #розмінування
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