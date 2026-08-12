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В Угорщині обрано нового президента – колишнього голову Верховного суду Андраша Баку

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В Угорщині обрано нового президента – колишнього голову Верховного суду Андраша Баку
Фото: Kristóf Balázs/444

Новим президентом Угорщини став Андраш Баку, повідомляють угорські ЗМІ.

"Парламент Угорщини у вівторок обрав новим президентом країни 73-річного юриста й колишнього голову Верховного суду Андраша Баку", – йдеться в публікаціях.

Зазначено, що за його кандидатуру проголосували 140 депутатів, шестеро виступили проти. Представники колишньої правлячої коаліції "Фідес" – Християнсько-демократична народна партія заздалегідь оголосили, що не братимуть участі в голосуванні.

Новий прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр після обрання в травні неодноразово заявляв про намір реформувати угорську владу, зокрема домагався відставки президента Тамаша Шуйока. Мадяр вважає, що Шуйок не справлявся зі своєю роллю і служив інтересам колишнього прем’єра Віктора Орбана та його уряду.

Шуйок відмовився добровільно залишити посаду, заявивши, що не бачить для цього ані конституційних, ані правових підстав. Пізніше в липні угорський парламент схвалив пакет конституційних реформ, у яких, зокрема, йшлося про відставку президента. У результаті минулого тижня Шуйок підписав поправки до конституції та залишив свою посаду.

Мадяр висунув на посаду нового президента країни відому угорську гросмейстерку Юдіт Полгар, але вона відмовилася від цієї пропозиції.

Президент в Угорщині виконує здебільшого церемоніальні функції. Уряд очолює прем’єр.

#угорщина #андраш_баку #президент
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