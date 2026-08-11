Стефанчук: Рада готова оперативно ухвалювати рішення для посилення оборони України

Парламент готовий оперативно забезпечувати необхідні законодавчі рішення для зміцнення обороноздатності держави, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук після зустрічі з керівництвом сектору безпеки й оборони України.

"Провів робочу нараду з т.в.о. міністра оборони Євгенієм Хмарою, начальником Генерального штабу Збройних Сил України Ігорем Скибюком та секретарем РНБО Ігорем Клименком… Фінансування Сил оборони залишається безумовним пріоритетом. Маємо нарощувати спроможності українського ОПК, посилювати протидію балістичним загрозам і повітряному терору росії, а також збільшувати наші можливості уражати ворога там, звідки він веде війну проти України. Парламент готовий оперативно забезпечувати необхідні законодавчі рішення для зміцнення обороноздатності держави", – написав Стефанчук у Фейсбуці у вівторок.

За словами спікера парламенту, сторони обговорили пропозиції Міністерства оборони до формування програми дій уряду, координацію спільних зусиль, а також посилення взаємодії з керівництвом Верховної Ради, профільними комітетами та народними депутатами для вдосконалення законодавчої бази у сфері безпеки й оборони.