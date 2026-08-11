Очільники МЗС України та Вірменії обговорили розвиток українсько-вірменських відносин

В.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном, обговорили розвиток українсько-вірменських відносин і шляхи подальшого просування двостороннього діалогу.

"Я мав хорошу розмову з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном. Ми обговорили розвиток українсько-вірменських відносин і шляхи подальшого просування нашого двостороннього діалогу. Ми продовжили обговорення наших нещодавніх контактів на високому рівні, зокрема візиту президента Володимира Зеленського та мого візиту до Вірменії з нагоди саміту Європейської політичної спільноти", – написав Сибіга у Х.

Сторони обмінялися думками щодо регіональних подій і важливості стабільності та безпеки в наших регіонах для ширшої європейської безпеки.

Сибіга зазначив, що поінформував свого колегу про наслідки останніх атак Росії проти України та її безперервний терор проти наших людей і цивільної інфраструктури.

"Ми домовилися залишатися в тісному контакті та продовжувати розвивати українсько-вірменську співпрацю", – додав Сибіга.