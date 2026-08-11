Законопроєкт про санкції проти Росії передано до Палати представників США

Двопартійна група конгресменів США внесла до Палати представників законопроєкт про санкції щодо Росії, який раніше цього місяця ухвалив Сенат.

"Сьогодні я представив у Палаті представників Закон про санкції щодо Росії та Ірану від 2026 року разом зі Стені Гойером і 16 колегами", – написав член Палати представників республіканець Майкл Маккол у соцмережі.

Газета The Hill зазначає, що текст законопроєкту ідентичний версії Сенату, яку було ухвалено переважною більшістю голосів – 86 проти 11.

За оцінками видання, голосування в Палаті представників щодо законопроєкту відбудеться восени.

Палата представників зараз перебуває на канікулах. Тому до вересня розпочати розгляд законопроєкту там неможливо.

Законопроєкт передбачає збереження в майбутньому санкцій проти російських керівників, великих бізнесменів. Також заходи стосуватимуться державних підприємств та іноземних компаній, які підтримують ВПК РФ.

Документ дає можливість запровадження мит до 100% на товари з п'яти найбільших країн-імпортерів російських нафти та газу, зокрема на товари з Китаю та Індії. Передбачається, що точний розмір мит уповноважений визначати торговий представник США Джеймісон Грір.

Сенат також провів голосування щодо поправки, яка позбавила б владу можливості запроваджувати мита проти покупців нафти та газу з РФ, однак сенатори її не підтримали.

Водночас американські ЗМІ зазначали, що, на відміну від сенаторів, у багатьох членів Палати представників є претензії до законопроєкту. Зокрема, багато демократів вбачають у ньому не стільки спробу чинити тиск на РФ, скільки прагнення Білого дому отримати законний інструмент для запровадження великих мит проти низки країн. У підсумку очікується, що обговорення законопроєкту може затягнутися, у ньому може з'явитися чимало поправок. Упевненості в тому, що в підсумку Конгрес успішно затвердить законопроєкт, поки що немає, зазначається в повідомленнях.