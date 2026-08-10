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Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про автоматизований обмін даними та порядок дій ДМС у разі санкцій

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Уряд зареєстрував у Раді законопроєкт про автоматизований обмін даними та порядок дій ДМС у разі санкцій

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону №15499 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань у зв’язку із застосуванням санкцій".

Згідно з повідомленням представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Телеграм-каналі, документ розроблено для забезпечення належного виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) щодо застосування, скасування чи внесення змін до санкцій, а також відповідних судових рішень.

Текст законопроєкту на сайті Ради поки відсутній, проте згідно з інформацією, опублікованою Мельничуком, документ пропонує встановити автоматизований обмін інформацією щодо застосування санкцій та структури власності юридичних осіб шляхом електронної інформаційної взаємодії між Державною митною службою (ДМС) та держателями Державного реєстру санкцій і Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.

Крім того, проєкт закону визначає чіткий порядок дій митних органів під час здійснення митних формальностей та прийняття рішень у разі застосування обмежень відповідно до закону "Про санкції".

#санкції #верховна_рада #дмс
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