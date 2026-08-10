Питання українсько-польських відносин не повинні послабити стратегічне партнерство між двома країнами – Стефанчук

Питання українсько-польських відносин не повинні послабити стратегічне партнерство між двома країнами, заявив голова Верховной Ради Руслан Стефанчук.

"Зустрівся з Маршалком Сейму Республіки Польща Włodzimierz Czarzasty (Влодзімеж Чажастий). Мали відверту й важливу розмову про українсько-польські відносини. Погодилися: сьогодні особливо важливо не дозволити складним питанням минулого чи емоціям послабити стратегічне партнерство, яке Україна і Польща вибудовували роками", – написав Стефанчук у Фейсбуці у понеділок.

За його словами, український та польський народи мають спільні безпекові інтереси, спільне європейське майбутнє і надзвичайно високу ціну, яку Україна сьогодні платить за захист свободи всієї Європи.

"Окремо говорили про необхідність відновлювати довіру, посилювати міжпарламентський діалог і збільшувати кількість контактів між нашими державами. Домовились активізувати роботу парламентських форматів та повернутися до ідеї спільної українсько-польської експертної групи, зокрема для обміну польським досвідом європейської інтеграції", —зазначив Стефанчук.

Він розповів, що сторони також обговорили чутливі питання історичної пам’яті.

"Переконаний: їх потрібно вирішувати через діалог, взаємну повагу та роботу істориків, а не через кроки, які лише поглиблюють розбіжності між нашими суспільствами", – підкреслив спікер українського парламенту.

Стефанчук також додав, що на згадку про зустріч подарував Маршалку українське видання творів одного з найвидатніших польських поетів ХХ століття Константи Ільдефонса Галчинського у перекладах Романа Лубківського "Зачаровану бричку" .

"Україна і Польща вже не раз доводили, що здатні знаходити спільні рішення навіть у непрості часи. Наше завдання сьогодні – не втрачати те, що було побудовано, а відновлювати довіру і рухатися вперед як сусіди, партнери й союзники", – підкреслив Стефанчук.

Стефанчук знаходиться з одноденним робочим візитом у Польщі.