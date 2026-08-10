Збитки компаній на кшталт Rozetka, "Епіцентру" і "Нової пошти" вимірюються мільярдами доларів по кожній – нардепка

Збитки таких компаній, як-от Rozetka, "Епіцентр" і "Нова пошта", від російських атак вимірюються мільярдами доларів по кожній, уряд готує заходи для їх підтримки, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").

"Збитки великих компаній, як-от "Розетка", "Епіцентр" і "Нова пошта", вимірюються мільярдами доларів по кожній, і вони нарікають, що не можуть скористатись пільговими кредитами за програмою 5-7-9, як малий і середній бізнес. Крім того, представники цих бізнесів скаржаться, що приватні власники не хочуть віддавати їм в оренду склади, бо бояться російських атак на свої логістичні об’єкти", – написала вона в Телеграм-каналі за підсумками зустрічі з бізнесом, організованою комітетом Верховної Ради з питань фінансової політики.

За її словами, співвласниця компанії "Епіцентр" Галина Герега повідомила про втрату 417 тис. кв. м торговельних та логістичних площ та пошкодження ще понад півмільйона квадратних метрів.

Як повідомила Василевська-Смаглюк, Міністерство економіки підготує список державних складських площ для великих ритейлерів та логістичних компаній, які постраждали від російських атак.

Крім того, міністерство розробляє програму кредитування великого бізнесу під 10%, зазначила депутатка.