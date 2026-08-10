Порошенко и депутаты "Евросолидарности" провели консультации с бизнесом и представили план спасения экономики

Народный депутат Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и депутаты фракции "Евросолидарность" после ряда консультаций с украинским бизнесом сформировали подробный план спасения экономики для власти, сообщается на сайте политсилы.

Как сообщила в эфире телеканала "Прямой" народный депутат Нина Южанина, эти предложения будут представлены на заседании профильного налогового комитета парламента.

"К нам — и к Петру Алексеевичу, и ко мне — обратился бизнес, пострадавший от последних массированных ракетных ударов, убытков на огромные суммы, и логистических складов, и запасов товаров, с просьбой выработать совместные шаги, общее видение того, как бизнесу сотрудничать с государством, чтобы пережить все эти военные события. Мы, проанализировав все пожелания, направили свое обращение премьер-министру Украины с просьбой встретиться с нами, чтобы их обсудить. До сих пор встреча не состоялась. Поэтому сегодня я представлю наши предложения на заседании налогового комитета с участием представителей бизнеса", — сказала она.

Как сообщается на сайте "Евросолидарности", план состоит из пяти направлений государственной политики: защита логистики, энергетики, критической инфраструктуры, страхование военных рисков, компенсация убытков; дерегуляций, стабильные налоги, цифровизация, сокращение проверок; дешевые кредиты, государственные гарантии, поддержка инвестиций, собственная генерация; логистика, экспорт, валютное регулирование, поддержка переработки; решение кадровых вопросов – бронирование, профессиональное образование, ветераны, ВПЛ и т. д.

"Если говорить о защите бизнеса и компенсации убытков, то речь идет о создании объединенной сети ПВО с привлечением бизнеса к защите объектов, в частности, с использованием инновационных решений по обнаружению целей, их обезвреживанию и подавлению. Устранить препятствия для внедрения технологических решений противоракетной, противобомбовой и противодронной защиты. И поддержать разработку бизнесом средств защиты, в частности иностранных, и их интеграцию в систему ПВО", – рассказала Южанина.

"Евросолидарность" также предлагает разрешить особый режим работы во время комендантского часа, в частности при перевозках. Кроме того, для компенсации убытков, помимо прямых механизмов, предлагается использовать уменьшение налоговых обязательств на сумму подтвержденных убытков или разрешить рассрочку зачисления будущих налоговых платежей.

Южанина также призвала власти поддержать меры по обеспечению энергетической автономности бизнеса, установку газопоршневых и когенерационных установок, накопление энергии, а также максимально упростить подключение новых источников генерации. По ее словам, налоговая политика должна быть направлена на снижение налогового давления в условиях войны, обеспечение стабильности налоговых правил как минимум на три-пять лет, чтобы, в частности, не изменять упрощенную систему налогообложения без широкого обсуждения и не создавать новых административных барьеров.

"Очень много предложений по дерегулированию — и в отношении моратория на проверки бизнеса, срочного аудита разрешительных актов, отмены тех норм, которые замедляют логистику или раскрывают расположение производств, логистических узлов, торговых точек. Нужно сократить количество разрешений, связанных с подключением к электросетям. Если говорить о кадровой политике, то от предприятий больше всего поступали просьбы реформировать систему резервирования работников. Это должны быть новые, четкие законодательные критерии и процедуры", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что это предложения, разработанные совместно с бизнесом. "Мы не можем себе позволить медлить в то время, когда нам нужно решать вопросы сегодня на вчера", – резюмировала Южанина.