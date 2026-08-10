Порошенко та депутати "Євросолідарності" провели консультації з бізнесом та представили план порятунку економіки

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко та депутати фракції "Євросолідарність" після низки консультацій з українським бізнесом сформували детальний план порятунку економіки для влади, повідомляється на сайті політсили.

Як повідомила в ефірі телеканалу "Прямий" народна депутатка Ніна Южаніна, ці пропозиції передадуть на засіданні профільного податкового комітету парламенту.

"До нас – і до Петра Олексійовича, і до мене – звернувся бізнес, який постраждав від останніх масованих ракетних ударів, втрат на величезні суми, і логістичних складів, і запасів товарів, з тим, щоб напрацювати спільні кроки, спільне бачення, як співпрацювати бізнесу з державою для того, щоб пережити ці всі воєнні події. Ми, опрацювавши всі побажання, спрямували своє звернення до прем’єр-міністра України з проханням зустрітися з нами, щоб обговорити їх. До цієї хвилини зустрічі не відбулося. Тому сьогодні я запропоную наші пропозиції на засіданні податкового комітету з бізнесом", - сказала вона.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", план складається із п'яти напрямів державної політики: захист логістики, енергетики, критичної інфраструктури, страхування воєнних ризиків, компенсація збитків; дерегуляція, стабільні податки, цифровізація, скорочення перевірок; дешеві кредити, державні гарантії, підтримка інвестицій, власна генерація; логістика, експорт, валютне регулювання, підтримка переробки; вирішення кадрових питань – бронювання, професійна освіта, ветерани, ВПО тощо.

"Якщо говорити про захист бізнесу і компенсацію збитків, то мова йде про створення об’єднаної мережі ППО із долученням бізнесу до захисту об’єктів, зокрема, з використанням інноваційних рішень у виявленні цілей, їх знешкоджені і подавлені. Усунути перепони щодо впровадження технологічних рішень протиракетного, протибомбового і протидронового захисту. І підтримати опрацювання бізнесом засобів захисту, зокрема, іноземних та інтеграції їх до системи ППО", – розповіла Южаніна.

"Євросолідарність" також пропонує дозволити особливий режим роботи під час комендантської години, зокрема, під час перевезень. Також для коменсації збитків окрім прямих механізімів пропонується використовувати зменшення податкових зобов’язань на суму підтверджених збитків, або дозволити розстрочене зарахування майбутніх податкових платежів.

Южаніна також закликала владу підтримати заходи енергетичної автономності бізнесу, встановлення газопоршневих і когенераційних установок, накопичення енергії, максимально спростити підключення нової генерації. За її словами, податкова політика має бути спрямована на зниження податкового тиску під час війни, забезпечення стабільності податкових правил щонайменше на 3-5 років, щоб, зокрема, не змінювати спрощену систему оподаткування без широкого обговорення і не створювати нових адміністративних бар’єрів.

"Дуже багато пропозицій по дерегуляції – і щодо мораторію на перевірки бізнесу, термінового аудиту дозвільних актів, скасування тих норм, які уповільнюють логістику або видають розташування виробництв, вузлів логістики, торгівлі. Треба скоротити кількість дозволів, пов’язаних із підключенням до електромереж. Якщо говорити про кадрову політику, то у підприємств найбільше було прохань реформувати бронювання працівників. Це мають бути нові, чіткі законодавчі критерії і процедури", – сказала парламентарка.

Вона наголосила, що це напрацьовані спільно з бізнесом пропозиції. "Ми не можемо собі дозволити зволікати в той час, коли нам треба вирішувати питання сьогодні на вчора", – резюмувала Южаніна.