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Посол України провела зустріч із главою МЗС Болгарії через інцидент з падінням безпілотника

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Посол України провела зустріч із главою МЗС Болгарії через інцидент з падінням безпілотника

Посол України в Болгарії Олеся Ілащук була запрошена на зустріч з міністром закордонних справ Республіки Болгарія Веліславою Петровою-Чамовою у зв’язку з інцидентом через падіння безпілотника на території країни 8 серпня.

Як повідомляє пресслужба посольства України в Болгарії у Фейсбуці, під час зустрічі посол запевнила, що Сили оборони України не спрямовували безпілотні літальні апарати до Болгарії, ані у напрямку до будь-якої іншої країни-партнера; українська сторона повністю відкрита до співпраці у проведенні розслідування; основною причиною інциденту є триваюча війна Росії проти України.

Також посол наголосила, що Росія дедалі сильніше обстрілює цивільне населення та цивільну інфраструктуру в Україні, що також становить пряму загрозу для сусідніх країн, а якнайшвидше припинення війни має критичне значення для забезпечення безпеки в регіоні.

Ілащук наголосила, що Україна розраховує на посилення зусиль міжнародної спільноти, щоб змусити Кремль укласти мир.

"Було домовлено про продовження тісної координації у рамках проведення розслідування причин інциденту", – йдеться у дописі.

Як повідомлялося,8 серпня безпілотник увійшов у повітряний простір Болгарії з боку Румунії та вибухнув приблизно за 100 метрів від кордону. Міноборони Болгарії заявило, що найімовірніше це був дрон-приманка "Майя", який широко використовується ЗСУ.

Речник МЗС України Георгій Тихий поінформував, що Україна з’ясовує з болгарською стороною обставини інциденту з дроном і повністю відкрита до взаємодії.

#посольство #ілащук_олеся #болгарія
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