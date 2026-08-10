Радбез ООН проведе зустріч щодо українських полонених та цивільних затриманих, утримуваних РФ – Сибіга

Рада Безпеки ООН 10 серпня, о 17:00 за київським часом, проведе зустріч за формулою Аррії, присвячену українським військовополоненим та цивільним затриманим, яких незаконно утримує Росія, повідомив в.о. міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Свідчення з перших вуст висвітлять систематичні тортури та знущання, з якими стикаються українці в російському полоні, а також нагальну потребу в міжнародному доступі, припиненні жорстокого поводження, притягненні до відповідальності та поверненні всіх незаконно утримуваних осіб", – йдеться у дописі очільника МЗС у Х.

Зустрічі у форматі Аррії є неформальними, їх організовує будь-який член Ради Безпеки ООН для обміну думками із залученням різних осіб. Такий формат дає змогу членам Радбезу вести відвертий діалог поза офіційним протоколом із залученням посадовців, експертів та свідків для обговорення гострих криз і прав людини. Формат названо на честь дипломата Дієго Аррії, який започаткував такі зустрічі у 1992 році як постпред Венесуели, що була тоді обраним членом Ради Безпеки ООН.