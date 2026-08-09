Албанія підтримує як незалежність і цілісність України, так і суверенітет Косова, – заява МЗС на візит Зеленського до Белграду

Міністерство закордонних справ Албанії вітає візит президента України Володимира Зеленського в Сербію та підтверджує підтримку України, визнання її незалежності та територіальної цілісності, але при цьому наголошує, що Албанія і далі відстоюватиме суверенітет Косова і також зазначає, що окупація російськими військами території України відрізняється від визнання незалежності Косова, яка не порушує міжнародне право.

"Албанія стоїть і продовжуватиме твердо стояти на підтримці суверенітету, незалежності, територіальної цілісності та європейського майбутнього України, ми так само твердо стоїмо за суверенітет, незалежність Косова та його законне місце в євроатлантичній сім’ї. Не повинно бути жодних непорозумінь щодо цього пункту: будь-яка спроба провести паралель або встановити рівняння між Косовом та будь-якою іншою міжнародною ситуацією є неправильною, опортуністичною та глибоко оманливою", – йдеться в заяві албанського зовнішньополітичного відомства, опублікованого в соцмережі Х в неділю.

МЗС Албанії акцентує на тому, що справа Косово ґрунтується на "власних історичних, політичних та правових засадах". "На запит Генеральної асамблеї ООН Міжнародний суд висловився однозначно: проголошення незалежності Косово не порушувало міжнародного права. Агресія Росії проти України – це зовсім інша справа. Вона становить серйозне порушення Статуту ООН та міжнародного права, а також грубе порушення міжнародного порядку, заснованого на правилах", – йдеться у заяві.

З точки зору Албанії, один принцип є фундаментальним: мирні, стабільні та європейські Західні Балкани вимагають визнання реальності та незворотності незалежності Косова. Незалежність Косова сприяла регіональній стабільності та є частиною майбутнього, в якому кордони не змінюються силою, а народи та спільноти можуть визначати своє майбутнє в умовах миру та безпеки.

"Ми також твердо переконані, що і Сербія, і Косово мають спільне європейське майбутнє. Нормалізація їхніх відносин, яка в кінцевому підсумку призведе до взаємного визнання, не послабить Сербію. Навпаки, це допоможе закрити одну з найболючіших сторінок новітньої історії нашого регіону та відкриє шлях до справжнього примирення, добросусідських відносин і тривалого миру. Західні Балкани сьогодні потребують цієї позитивної енергії, можливо, більше, ніж будь-коли", – наголошує міністерство.

В МЗС Албанії назвали відвідування Сербії Зеленським "важливим" і додали, що "діалог завжди вітається, особливо коли він створює простір для обговорення складних питань з ясністю, відповідальністю та почуттям історії".

"Візит президента Зеленського до Сербії, насамперед, сприяє інтересам України. Це є і зрозумілим, і законним. Проте кожен крок, який допомагає Сербії віддалятися від згубного впливу Росії та наближатися до Європи, є позитивним. Але кожна взаємодія – це також можливість просунути вперед фундаментальне розуміння: Західні Балкани повинні рухатися вперед, а не назад", – резюмували у відомстві.

Як повідомлялося, Зеленський 7-8 серпня відвідав Сербію зі своїм першим візитом та зустрівся з президентом Александаром Вучичем.