Зеленський та прем'єр Сербії обговорили спільні економічні та логістичні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом, говорили про російські ракетно-дронові удари по Україні та їх наслідки, також обговорили спільні економічні та логістичні проєкти.

"Розповів про наслідки російських ракетно-дронових ударів, зокрема чергової масованої атаки цієї ночі. Детально обговорили спільні економічні та логістичні проєкти: розвиток Дунайського коридору й зміцнення зв’язків між Україною, Західними Балканами та Євросоюзом", – написав Зеленський за підсумками зустрічі з Мацутом у Белграді у суботу.

Як зазначається на сайті Офісу президента, окрема увага – підтримці української енергетики та підготовці до зими. Президент подякував Сербії за виділення 2 млн євро цьогоріч на підтримку енергетичного сектору України. Говорили й про перспективи участі Сербії у відновленні України, зокрема у відбудові одного з постраждалих українських міст.