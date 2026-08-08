Президент Сербії Вучич заявив про підтримку України на її шляху до ЄС і побажав нашій країні відкрити і закрити всі переговорні кластери.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Белграді у суботу.

Вучич сказав, що говорив із Зеленським про рух Сербії і України до ЄС. "Україна завжди матиме нашу підтримку на шляху до ЄС. Ми не робимо ніяких коментарів в тому, що стосується зупинки чийогось шляху, тому що ми не змогли відкрити якісь кластери", – сказав він.

"Ми бажаємо Україні відкрити якомога швидше усі переговорні кластери і закрити їх, бо це бажання українського народу, українського керівництва. І говорячи про нас, ми не будемо мати жодних проблем щодо цього в майбутньому", – заявив Вучич.

За його словами, навпаки – Сербія зробить все, що зможе, щоб допомогти Україні на її європейському шляху.

Крім цього, на пресконференції з Зеленським у Белграді він заявив , що не вірить у те, що розв’язана РФ війна проти України може завершитись найближчим часом.

"Я дуже боюсь того, що у нас буде дуже складна зима. Передусім для українців", – зазначив він.