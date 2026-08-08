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Зеленський: Ми вдячні ЄС за всі 21 пакет санкцій проти РФ, але цього замало

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Зеленський: Ми вдячні ЄС за всі 21 пакет санкцій проти РФ, але цього замало

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна ЄС за всі 21 пакет санкцій проти РФ, але цього замало.

"Ми піднімаємо питання, що найголовніше для України сьогодні захищатися від балістики, а тисячі елементів для російської балістики приходять їм з різних країн світу, в тому числі й від наших близьких партнерів", – заявив президент України у Белграді на спільній пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем у суботу.

За його словами, потім ці ракети летять на голови українцям, зокрема дітям.

"Тому накладати санкції на зброю й постачання усіх цих елементів – це передусім. Під час війни важливо не давати РФ витрачати сотні мільярдів на цю війну", – наголосив він.

"Далі ми говоримо з вами про бюрократію. Це серйозна проблема. Наприклад, я говорив із президентом Байденом в перший рік війни, я дуже його просив дати мені ліцензії на Patriot. Я говорив із кількома європейськими партнерами у перший рік війни й у другий рік війни, коли ми почали використовувати дещо з їхнього мілтеку, дати мені ліцензії, тому що в них дуже маленьке виробництво й до цих пір не вирішені деякі проблеми", – розповів Зеленський.

"Зараз ми домовилися з президентом Трампом, що він дасть ліцензії, але уявіть, якщо б ми їх отримали чотири роки тому. Ми би вже всім робили Patriot. І вже б Європа, та, яка хоче й хотіла б мати Patriot, антибалістичні системи й ракети, вже все б мала. Я в цьому абсолютно впевнений. А зараз ми займаємось папірцями. А летить не папірець, не паперова ракета, а реальна ракета, яка вбиває людей. Тому, якщо ми кажемо, що ось американці повинні дати, то і європейці – ми з ними вирішуємо питання деяких ліцензій також довго", – додав він.

#єс #санкції_рф #зеленський
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