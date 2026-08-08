Україна пообіцяла США не атакувати танкери та інфраструктуру, критично важливу для експорту казахстанської нафти – ЗМІ

Україна пообіцяла США не бити по Каспійському трубопроводу та по деяких неросійських суднах, які йдуть до терміналу в Чорному морі, пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами американського чиновника, Україна погодилася не атакувати деякі неросійські нафтові танкери та інфраструктуру Чорного моря, критично важливу для експорту казахстанської нафти.

За словами американського чиновника, Україна створила контактні пункти, щоб комерційні вантажовідправники могли обмінюватися інформацією та забезпечувати безпечний прохід.

Це зобов’язання, взяте на себе після зустрічі високопосадовців уряду США та українського керівництва, знаменує собою потенційно значний крок у збільшенні потоків нафти в регіоні після того, як хвиля нещодавніх нападів на судна поблизу терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську, Росія, призупинила активність, зазначає Bloomberg.

Згідно з угодою, укладеною США, Україна зобов’язалася утримуватися від нападів на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до терміналу, за умови, що ці судна не підпадають під українські санкції та не перевозять російські вантажі, за словами американського чиновника.

Каспійський трубопровід з’єднує родовища Казахстану з російським портом у Новоросійську. Київ, за даними джерел, пообіцяв США не бити по суднах, які йдуть до нього, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним чи юридичним особам.

Київ також надасть інструкції вантажовідправникам, уточнюючи, які судна підлягають атакам. Згідно з цією домовленістю, за словами чиновника, судна не можуть підпадати під українські санкції, не повинні перевозити російську нафту чи інші вантажі та не можуть належати російським фізичним чи юридичним особам.

Україна постійно атакує танкери, пришвартовані біля російських портів, зокрема і в Новоросійську – тому Казахстан почав боятися перевозити нафту до свого головного трубопроводу. У Bloomberg пишуть, що Казахстан не має альтернативних маршрутів перевезення своєї нафти, окрім цього.