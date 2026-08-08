Україна не має часу на скепсис щодо вступу в ЄС – Володимир Зеленський

Україна не має часу на скепсис щодо вступу в ЄС, наголосив президент Володимир Зеленський

За його словами, Україна перебуває у війні і відстоює свою незалежність. "І наш народ обрав шлях у ЄС. "Це питання в якому є єдність в державі", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, це шлях, який обрав народ, це єдність народу та влади, та бізнес-сектору.

"Всупереч багатьом речам ми відкрили кластери. І ми боремось за цей шлях. Іноді це може виглядами мріями. Але ми їх реалізовуємо", – додав він.

"Я впевнений, що ми правильно йдемо. І ми все зробимо як би складно нам не було", – сказав Зеленський.