Зеленський: Європа, Америка, потрібно більше тиску на РФ, потрібно більше засобів захисту для українських людей

Президент України Володимир Зеленський знов відкреслює необхідність нових санкцій проти РФ, а також надання західними партнерами необхідного озброєння, яке "допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя".

"Сьогодні вночі ударами дронів Росія вбила трьох людей у Пухівці на Київщині: дідуся, бабусю та їхнього онука. Всього лиш три роки було хлопчику. Ще четверо госпіталізованих: батьки дитини та його 15-річний брат і сусід, який прийшов на допомогу родині та був поранений під час повторного удару. У постраждалих – термічні опіки, уламкові поранення. Мої співчуття. Це був звичайний житловий будинок. Не могли цього не знати росіяни. Був також удар шести балістичних ракет по цивільній інфраструктурі в Києві. Станом на зараз відомо про одну загиблу людину", – написав Зеленський у телеграм-каналі ранком у суботу.

Також під обстрілом перебували Донеччина, Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Запоріжжя, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Чернігівщина та Полтавщина.

"Європа, Америка, Україна давно хочуть зупинити цю російську війну. Не хоче лише Путін і з усіх сил чіпляється за свою балістику та дрони, щоб продовжити воювати", – додав президент.

"Потрібно більше тиску. Нові санкції, які не дозволять цю балістику виробляти. І обов’язково потрібно більше захисту для наших людей. Антибалістика, ракети-перехоплювачі до Patriot, SAMP/T, NASAMS, HAWK та наших F-16 – все це працює й допомагає захищати життя, коли воно тут, в Україні, а не десь на складах, за тисячі кілометрів від російських ударів проти життя. Я дякую всім, хто показує лідерство й попри все передає нові пакети засобів ППО", – зазначив глава держави.