Київ не передавав звернень до США щодо кандидатури Умєрова на посаду посла України у США – джерело

Інформація про те, що українська сторона передавала звернення до Сполучених Штатів щодо кандидатури очільника СЗР, екссекретаря РНБО Рустема Умєрова на посаду посла України у США не відповідає дійсності, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" українське дипломатичне джерело.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Українська сторона не передавала звернень до Сполучених Штатів щодо кандидатури Рустема Умєрова на посаду посла України у США. Оскільки не було звернень, то не могло бути і відмов", – зазначив співрозмовник агентства.

Джерело пояснило, що загалом процедура призначення глав дипломатичних місій передбачає чітко визначені, усталені дипломатичні процеси, і Україна не направляла США агреману щодо Умєрова.

"Держава, яка ухвалює рішення про висунення кандидата, звертається до держави перебування із запитом на агреман. Україна не направляла США агреману щодо пана Умєрова", – підкреслив співрозмовник.

Раніше в медіа називали Рустема Умєрова одним із головних кандидатів на посаду посла України у Сполучених Штатах. 6 серпня народний депутат Олексій Гончаренко написав у соцмережах, що Умєрова "хотіли все таки подавати на посла США, його кандидатуру запропонували США, але в Держдепі відмовили". Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що "Умєрова наші самі ж відмовили, то ще думають кого відправити туди".