Корецький обговорив низку безпекових питань з прем'єром Фінляндії

Прем’єр-міністри України та Фінляндії Сергій Корецький та Петтері Орпо обговорили питання протиповітряних спроможностей України, співпрацю у сфері дронів, логістики та продовольчої безпеки.

"Провів розмову з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Обговорили посилення нашої протиповітряної оборони та співпрацю у сфері дронів. Окремий напрямок – логістика та продовольча безпека, яку росія ставить під загрозу терористичними ударами по цивільному судноплавству в Чорному морі", – написав Корецький у Телеграмі у п’ятницю.

За його словами, також говорили про підтримку залізниці, яку росіяни атакують практично щодня, та розвитку Фонду відновлення транспортної інфраструктури.

"Вдячні Фінляндії за те, що вона поруч з нами від перших днів цієї війни. Окрема подяка – за лідерство в коаліції укриттів. Домовилися з прем’єр-міністром надалі розширювати цю важливу програму та спільно закликати інших партнерів долучатися до неї й робити свій внесок у її розвиток", – повідомив Корецький.

Він також запросив Петтері Орпо найближчим часом відвідати Україну.