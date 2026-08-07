Залужний, Зеленський та Буданов залишаються лідерами довіри українців – опитування

Посол України у Сполученому Королівстві, колишній головнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний зберігає найвищий рівень довіри серед українців: йому довіряють 68% респондентів, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг".

Водночас не довіряють Залужному 21% громадян.

На другому місці перебуває Кирило Буданов із 62% довіри та 21% недовіри. Президенту Володимиру Зеленському довіряють 59% опитаних, а 38% йому не довіряють.

"Михайлу Федорову станом на початок серпня довіряють 58%, не довіряють – 17%. За останні тижні відбулися корекції в рівні довіри: до середини липня (а саме до початку протестів) Федорову довіряли 35% респондентів, у другій половині липня – дві третини (65-68%)", – зазначається у звіті за результатами опитування.

Новопризначеному головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому довіряють 56% респондентів, не довіряють 12%, а 23% зазначили, що ще не чули про нього. Водночас 70% опитаних повідомили, що не знають про новопризначеного прем’єр-міністра Сергія Корецького. Рівень довіри до нього становить 10%, а недовіри – 12%.

Разом з тим, у випадку проведення президентських виборів перше місце за електоральними симпатіями все ще посідає діючий президент Володимир Зеленський із результатом 25,2%. Другу позицію займає Валерій Залужний із 16,7%, а третю – Михайло Федоров із 12,5%.

Наступними у списку є Кирило Буданов, за якого готові проголосувати 7,9%, та Петро Порошенко з 5,6%. Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, Андрій Білецький, Сергій Притула та Юрій Бойко набрали від 1,7% до 2,8% голосів. Ще 5,5% респондентів не брали б участі у голосуванні, а 11,9% не змогли визначитися з вибором.

Опитування проводилося 5-6 серпня 2026 року. Метод опитування: CATI (Computer-Assisted Telephone Interview – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) було опитано 1000 респондентів. До складу випадкової вибірки мобільних телефонних номерів увійшли громадяни України віком 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв’язок.

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка – не більше 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).